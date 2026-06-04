Постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Москва имеет все основания считать, что украинские беспилотники для атак по России могут быть запущены с территории стран Североатлантического альянса. Об этом заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский на заседании Постоянного совета организации.

Как подчеркнул дипломат, у России есть все основания предположить, что в следующий раз дроны для убийства русских детей будут запущены из стран НАТО.

"Только не удивляйтесь тогда нашему жесткому и беспощадному ответу, вы его у нас сейчас просто вымаливаете!" - сказал постпред.

При этом Полянский отметил, что надежд на элиты Запада в этой ситуации у российской стороны почти нет, ведь они точно доведут дело до новой большой европейской войны и в очередной раз разрушат свои страны до основания. «Это уже проходили», – констатировал он.

Как писал сайт KP.RU, ранее Дмитрий Полянский заявил, что напряженность между Россией и Западом постепенно нарастает. Стороны достигли критической точки. Запад очень близок к прямой военной конфронтации с РФ.