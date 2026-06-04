Россиянам рассказали, как легко узнать о своих пенсионных накоплениях Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Многие россияне не знают, сколько баллов накопилось на их будущую пенсию. Проверить баланс можно через портал «Госуслуги», сообщил «Абзацу» экономист Константин Ордов.

Экономист пояснил, что получить выписку из своего счета проще всего именно через этот сервис. Там информация о накоплениях представлена не в рублях, а в баллах, и видно, сколько перечислил работодатель.

Ордов добавил, что размер выплат напрямую зависит от «белой» зарплаты и официального стажа. Если человек получает деньги в конвертах, работодатель не делает отчислений, и стаж не идет, не говоря уже о накоплениях.

Эксперт напомнил, что снять эти средства до выхода на пенсию нельзя. После достижения нужного возраста накопления пересчитываются и добавляются к социальной части пенсии.

При этом в Госдуме предложили выплачивать россиянам 13-ю пенсию. Авторы инициативы считают, что это может стать эффективной мерой социальной поддержки для россиян.