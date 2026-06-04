Врач предупредил о прямой связи жирной пищи и депрессии

Специалист посоветовал придерживаться средиземноморской диеты для психического здоровья Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Депрессию часто связывают с внутренними переживаниями, но жирная и рафинированная пища может стать прямой причиной начала болезни, предупредил заведующий кафедрой фармакологии факультета фундаментальной медицины МГУ им. М. В. Ломоносова Олег Медведев. Такой рацион негативно влияет на микробиоту кишечника. Об этом пишет NEWS.ru.

«Наиболее благоприятным для психического здоровья признан рацион, богатый пищевыми волокнами, сложными углеводами, полифенолами, омега-3 — жирными кислотами и ферментированными продуктами. Такой тип питания поддерживает микробное разнообразие», – отметил медик.

Специалист посоветовал придерживаться средиземноморской диеты для психического здоровья. Подобный тип питания улучшает работу мозга, а полезные вещества, содержащиеся в ягодах, овощах и рыбе, после переработки бактериями в кишечнике дают сильный антиоксидантный эффект.

Исследователи пришли к выводу, что такая диета помогает снять депрессивную симптоматику, а также улучшить эмоциональное благополучие. Полезны также ферментированные продукты. Они могут оказывать положительное влияние на синтез нейроактивных веществ, которые являются предвестниками гормона радости.

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