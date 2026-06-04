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НовостиЭкономика4 июня 2026 16:45

Силуанов: Предприятия могут самостоятельно закупать средства защиты от атак ВСУ

Силуанов заявил, что предприятия могут самостоятельно закупать комплексы для защиты от дронов ВСУ и учитывать эти расходы в затратах компаний
Мария МАМАЕВА
Силуанов: Предприятия могут самостоятельно закупать средства защиты от атак ВСУ

Силуанов: Предприятия могут самостоятельно закупать средства защиты от атак ВСУ

Фото: REUTERS.

Российские предприятия могут самостоятельно закупать средства защиты от атак беспилотников ВСУ. Такое мнение выразил глава Минфина РФ Антон Силуанов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

«Сейчас атаки идут на предприятия нефтегазового сектора и энергетики. Эти предприятия сегодня имеют ресурсы <...>. Деньги у них есть. Они готовы самостоятельно закупать (средства защиты - прим. ред.)», - заявил Силуанов в беседе с журналистами.

Министр отметил, что предприятия могут закупать комплексы для защиты, учитывая это в затратах компаний. Поэтому Минфин не планирует создание никакого фонда для подобных целей.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать предложения по защите предприятий от атак беспилотников ВСУ.