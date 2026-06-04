Калужская область внедрит защищённый ИИ в госуправление и экономику

Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Калужской области

На полях XXIX Петербургского международного экономического форума правительство Калужской области и компания «Мен Ин Дев» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере цифровизации. Документ в присутствии губернатора Владислава Шапши подписали его заместитель Дмитрий Разумовский и генеральный директор IT-компании Святослав Корсун.

Договорённость направлена на развитие взаимодействия в области информационных технологий и искусственного интеллекта. Особое внимание стороны намерены уделить повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг, развитию цифровых сервисов и поддержке технологических инициатив, отвечающих интересам региона. Среди ключевых направлений — разработка и внедрение цифровых платформ для решения актуальных задач региона, применение современных IT-решений, а также внедрение технологий защищённого искусственного интеллекта в отраслях экономики и государственного управления. Кроме того, соглашение предполагает взаимодействие с образовательными организациями высшего и среднего профессионального образования Калужской области.

Реализацию проекта будет координировать региональное министерство цифрового развития. Стороны также договорились регулярно проводить рабочие встречи, обмениваться экспертной информацией, формировать совместные рабочие и экспертные группы, а также разрабатывать планы и другие документы для взаимодействия по конкретным направлениям.