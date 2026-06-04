Строгое воспитание детей может довести до тюрьмы: как закон защищает ребенка Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Российским родителям напомнили об уголовной ответственности за психологическое или физическое насилие над детьми. Как сообщает «Абзац» со ссылкой на юриста Екатерину Нечаеву, даже метод «воспитания брошенного в лесу» может привести к реальному тюремному сроку.

Эксперт разъяснила, что закон сурово карает за истязания и причинение вреда здоровью ребенка. Отдельное наказание грозит за оставление несовершеннолетнего в опасности, например, на незнакомой улице или в лесу. За неисполнение родительских обязанностей существует специальная статья 156 УК РФ.

Юрист также предупредила, что словесные оскорбления попадают под административную ответственность. Ребенок имеет право самостоятельно прийти в органы опеки или рассказать учителю о побоях и унижениях, после чего в семью пригласят специалистов.

Ранее адвокат Евгений Харламов ответил на вопрос, могут ли дети сесть за то, что помогли мошенникам обчистить родителей. Специалист указал, в некоторых ситуациях за это грозит до десяти лет тюрьмы.