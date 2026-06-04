Пушков: В Европе происходит дехристианизация Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Европе идет процесс дехристианизации, общество лишается моральных-нравственных основ, на которых оно было построено. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в ходе панельной сессии "Похищение Европы: невыученные уроки истории" на ПМЭФ-2026.

"Происходит дехристианизация Европы. Почему это важно? Потому что христианство является носителем моральных, нравственных основ... Если вы лишаете общество этих основ, тогда все возможно", - сказал политик .

По его словам, дехристианизация Европы — это отрицание не просто традиционной морали, а основ, на которых было построено человеческое общество. И теперь Европа строится на новых основах, отметил сенатор.

Пушков полагает, что в Европе возникла некая новая социальная религия, которая фетишизирует так называемую либеральную демократию.

Как писал сайт KP.RU, ранее патриарх Московский и всея Руси заявил, что в западных странах на смену христианству приходит «другая монотеистическая религия». Он отметил, что обновление духовной жизни в России является посланием всему миру, особенно западным странам, где наблюдается процесс потери веры.