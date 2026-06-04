Объявлена главная тема ИННОПРОМ-2026: что будет обсуждаться на промвыставке в Екатеринбурге

Главной темой ИННОПРОМА-2026 станет Индустрия 360: производство без границ

В Екатеринбурге с 6 по 9 июля этого года пройдет 16-я Международная промышленная выставка ИННОПРОМ, ее главной темой станет «Индустрия 360: производство без границ». Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Отмечалось, что индустрия 360 требует формирования одновременно инновационных и ориентированных на человека производственных систем. В то время как индустриальные платформы становятся определяющими формами организации производства в глобальном мире, автоматизация и искусственный интеллект (ИИ) создают базу для гибких производственных цепочек, а выпуск и реализация продукции в единой экосистеме сокращают издержки и обеспечивают мгновенную связь с потребителями технологических решений в разных точках мира.

В рамках форумной части выставки пройдет около 100 сессий, раскрывающих повестку 15 тематических направлений: Цифровое производство, Технологии для городов, Автоматизация и робототехника, Капитал для производства, Промышленная инфраструктура, Сделано для космоса, Техрегулирование, Форум производителей компонентов, ИИндустрия, Новая мобильность, Технологии для энергетики, Новые материалы и химия, Человек и промышленность, Отраслевой компас.

По традиции программу выставки откроет деловой завтрак с участием главы Минпромторга РФ Антона Алиханова, а также руководителей ассоциаций и компаний-участников ИННОПРОМ.

При этом основным событием программы станет Главная стратегическая сессия «Индустрия 360: производство без границ», посвященная теме ИННОПРОМ, в которой примут участие руководители правительств и крупнейших промышленных компаний.

Организаторы подчеркнули, что регистрация участников продолжается на официальном сайте ИННОПРОМ и продлится до 29 июня включительно.