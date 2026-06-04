Мужчинами рассказали, как подобрать модную сумку

По словам стилиста, особенно удачно такой аксессуар смотрится с пиджаком. Фото: Gennady Danilkin / Shutterstock / Fotodom

Мужчинам этим летом стоит обратить внимание на шопперы. Именно они стали самым актуальным аксессуаром сезона. Эксперт моды, стилист Владислав Лисовец рассказал, что такие сумки отлично подходят не только для повседневных образов, но и гармонично сочетаются с деловым костюмом. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Cумки на животе поясные давно уже не в моде, их стоит точно отложить. Сегодня самое удобное, особенно летом, – это шоппер всевозможный – тканевый, черный, цветной, с принтом, однотонный», – отметил Лисовец.

По словам стилиста, особенно удачно такой аксессуар смотрится с пиджаком, делая образ менее строгим и более современным. Кроме того, он идеально подходит для документов. По мнению стилиста, сумка сегодня может стать самостоятельным акцентом в мужском образе.

Лисовец подчеркнул, что в тренде остаются и кожаные мужские сумки среднего или большого размера. Он рекомендует выбирать модели из кожи, замши или плетеных материалов, а также не бояться контрастных цветов.

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