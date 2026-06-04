Путин опроверг заявление о развороте России в сторону Азии Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, рассказал об отношениях с Китаем. Он подчеркнул, что отношения Москвы и Пекина развиваются естественным путем, и опроверг заявления о развороте РФ в сторону Азии.

«В последние годы, особенно после событий, которые происходят на украинском направлении, говорят часто, что Россия сделала разворот в сторону Азии. Она поменяла свою политику. Ничего Россия не меняла. Ведь договор, который лежит в основе нашего взаимодействия, который является базой для достижения результатов, он впечатляет», — рассказал глава государства в разговоре с прессой.

По статистике, торговый оборот составляет около $250 млрд. Однако эти отношения начали формироваться столетиями, учитывая огромную общую границу, подчеркнул глава государства.

Напомним, KP.RU ведет онлайн-трансляцию выступления Путина на ПМЭФ.