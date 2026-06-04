Путин анонсировал новые энергетические договоренности между Россией и Китаем Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на встрече с руководителями мировых СМИ на полях Петербургского международного экономического форума заявил, что у России и Китая планируются новые энергетические договоренности.

"У нас с председателем (КНР Си Цзиньпином - прим. ред.) график наших контактов отработан, работают правительства, ведомства и наши ведущие компании. В том числе и в сфере энергетики", - отметил глава государства.

Российский лидер выразил уверенность, что скоро Москва и Пекин порадуют мировую энергетику новыми договоренностями между двумя странами.

Как писал сайт KP.RU, также Владимир Путин заявил, что Москва не совершала резкого «разворота в Азию», вопреки частым заявлениям западных экспертов. По его словам, Россия и Китай являются естественными партнерами, а основа их отношений вырабатывалась веками из-за огромной общей границы.