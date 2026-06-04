Путин озвучил главное условие для окончания СВО на Украине Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, озвучил главное условие для завершения СВО. Лидер России подчеркнул, что компромиссы с Украиной очень опасны.

«Мы, безусловно, готовы и хотим договориться с Украиной мирными средствами. Причем на той базе, о которой мы говорили с президентом Трампом в Анкоридже. И тогда перед Россией были поставлены вопросы с тем, что мы могли пойти на компромиссы. Вот на эти компромиссы мы согласны, нужно, чтобы была согласна и Украина. И тогда конфликт придет к завершению», — резюмировал Путин в разговоре с прессой на ПМЭФ.

Ранее KP.RU передал слова президента России о том, что Москва никогда не увиливала от переговорного процесса по Украине. Однако у РФ есть приоритетная задача — урегулировать первопричины конфликта.

Напомним, KP.RU ведет онлайн-трансляцию встречи Владимира Путина с зарубежными журналистами.