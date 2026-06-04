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НовостиПолитика4 июня 2026 17:25

Путин озвучил главное условие для окончания СВО на Украине

Президент России ответил на вопрос про окончание СВО
Людмила МИТРОХИНА
Путин озвучил главное условие для окончания СВО на Украине

Путин озвучил главное условие для окончания СВО на Украине

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, озвучил главное условие для завершения СВО. Лидер России подчеркнул, что компромиссы с Украиной очень опасны.

«Мы, безусловно, готовы и хотим договориться с Украиной мирными средствами. Причем на той базе, о которой мы говорили с президентом Трампом в Анкоридже. И тогда перед Россией были поставлены вопросы с тем, что мы могли пойти на компромиссы. Вот на эти компромиссы мы согласны, нужно, чтобы была согласна и Украина. И тогда конфликт придет к завершению», — резюмировал Путин в разговоре с прессой на ПМЭФ.

Ранее KP.RU передал слова президента России о том, что Москва никогда не увиливала от переговорного процесса по Украине. Однако у РФ есть приоритетная задача — урегулировать первопричины конфликта.

Напомним, KP.RU ведет онлайн-трансляцию встречи Владимира Путина с зарубежными журналистами.