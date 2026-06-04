Дюжаррик: Генсек ООН скоро ответит на письмо Лаврова насчет провокации в Буче

В Организации Объединенных наций сделали заявление по поводу письма министра иностранных дел России Сергея Лаврова о провокации в Буче. Об этом на брифинге заявил официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик.

В письме ООН Сергей Лавров задает закономерные вопросы и просит ООН высказаться по поводу провокации в Буче. Дюжаррик заверил, что уже в скором времени России наконец получит ответ на свое обращение.

«Оно [ответное письмо] прокладывает себе дорогу, и я знаю, что оно будет скоро отправлено», — сказал Дюжаррик.

Как ранее писал KP.RU офис генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша получил письмо министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с вопросами о провокации в городе Буча на Украине в 2022 году.

Позднее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия пока не получила ответа на свое обращение.