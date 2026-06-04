Путин: РФ не может доверять посредникам, твердящим о её стратегическом поражении Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информагентств на полях Петербургского международного экономического форума заявил, что Москва не может доверять посредникам из Европы, которые твердят о ее стратегическом поражении.

Глава государства отметил, что Европа проходит тяжелую ситуацию с энергоресурсами, но ведь именно экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер занимался строительством "Северного Потока - 2", для того, чтобы обеспечить экономику Германии поставками дешевой энергии. Он связал субъектов экономики взаимными интересами. Он - человек, которому можно доверять, подчеркнул Путин.

"В этом же суть проблемы. Не понимаю, как может Россия доверять людям, которые твердят о необходимости нанесения нам стратегического поражения", - подчеркнул президент.

Российский лидер указал, что РФ никогда не отказывалась от представителей ЕС, однако есть проблемы с тем, чтобы представители Евросоюза были посредниками по Украине.

Как писал сайт KP.RU, ранее Владимир Путин заявил, что России хотели нанести стратегическое поражение, в том числе и российской экономике, однако эти планы потерпели крах.