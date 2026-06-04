«Уимблдон» на Оке: более 360 миллионов рублей вложат в развитие спорт-парка «Калужники»

Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Калужской области.

На XXIX Петербургском международном экономическом форуме правительство Калужской области и компания «Спорт Парк» подписали соглашение о намерениях по реализации крупного инвестиционного проекта. Документ касается строительства второй очереди многофункционального спорткомплекса для игровых видов спорта, возведения домов для размещения спортсменов, тренеров и туристов, а также технического центра. Документ подписали губернатор Владислав Шапша и генеральный директор ООО «Спорт Парк» Константин Кожевников.

«Спорт Парк» работает с 2021 года на правом берегу Оки. Сегодня это современный комплекс с теннисно-бадминтонным центром, футбольным манежем, универсальным залом для единоборств, грунтовыми кортами, площадками для падел-тенниса и пляжного волейбола, а также отелем на 63 номера. Объект внесён в перечень Минспорта России как соответствующий самым высоким стандартам и требованиям безопасности. Здесь регулярно проходят соревнования команд из всего Центрального федерального округа.

В рамках второй очереди реализации проекта запланировано строительство многофункционального спорткомплекса площадью 4 тысячи квадратных метров, 8 модульных домов для спортсменов, тренеров и туристов, а также технического центра. Общий объём инвестиций превысит 360 миллионов рублей. Будет создано 20 рабочих мест. Окончание проекта намечено на четвёртый квартал 2028 года. Воплощение проекта позволит привлекать больше гостей и участников соревнований, повысит уровень сервиса и комфорта для спортсменов и делегаций, что положительно скажется на экономике региона и областного центра. Комплексное развитие объекта стало возможным благодаря активной поддержке регионального министерства спорта.

Константин Кожевников подчеркнул, что строительство этого комплекса даст дополнительный импульс развитию олимпийского вида спорта — большого тенниса, причём не только в Калужской области, но и в России. Он добавил, что здесь станут работать пять кортов, а гостиница будет расширена. По его словам, это уникальный спортивный комплекс, который позволит проводить соревнования не только регионального и всероссийского, но и международного уровня, а также расширит возможности для занятий спортом среди калужан. Гендиректор отметил, что их спорт-парк — один из самых больших в ЦФО, строится на средства инвесторов для развития и популяризации спорта.

Владислав Шапша назвал проект успешным и отметил, что он абсолютно гармонично вписался в калужскую жизнь.

«Более того, мне кажется, раздвинул границы восприятия Калуги. Столько турниров там хороших, значимых проведено. И я надеюсь на то, что новые вершины будут достигнуты благодаря этому проекту», — заявил губернатор.