«Ничего сверхъестественного»: Путин высказался о поступке Армении

Путин о выходе Армении из ЕАЭС: «Ничего сверхъестественного» Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, затронул вопрос выхода Армении из ЕАЭС и желание Еревана вступить в Евросоюз. Глава государства намекнул, что был не удивлен этим шагом.

«Ничего сверхъестественного здесь нет. [...] Это право каждой суверенной страны – выбирать какие-то приоритетные и ценные для развития страны [направления]», — резюмировал президент России.

Путин отметил, что Россия только просила армянских коллег определиться и стать членом одного альянса. Ранее KP.RU передал слова президента России Владимира Путина к властям Армении с просьбой определиться как можно быстрее. Также он рассказал, чем обернется для Еревана выход из ЕАЭС.

Напомним, KP.RU ведет онлайн-трансляцию выступления Путина на ПМЭФ.