Путин: «Газпром» готов хоть завтра поставлять газ по «Северному потоку». Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Президент Российской Федерации Владимир Путин указал на готовность России «хоть завтра» поставлять газ по «Северному потоку». Об этом глава государства заявил во время встречи с представителями мировых СМИ на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Это 25, а при увеличении объема, 28 миллиардов кубометров можно подавать. Хоть завтра. Но нужно Газпрому со стороны немецких партнеров - брать будут или нет. Иначе мы будем размещать на других рынках", - сказал Путин.

По словам главы государства, между государствами действует контракт, который не исполняет немецкий партнер, так как есть указание из Брюсселя и Берлина газ не брать.