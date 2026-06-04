Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика4 июня 2026 18:09

За два дня ПМЭФ команда Самарской области привлекла более 217 млрд рублей инвестиций

Самарская область заключила 13 соглашений, которые дадут почти 1900 рабочих мест
Лилия ФИНК
Делегация Самарской области продолжает работу на ПМЭФ-2026

Делегация Самарской области продолжает работу на ПМЭФ-2026

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заключил 13 соглашений на Петербургском международном экономическом форуме. Общая сумма инвестиций составила 217,88 млрд рублей, а реализация проектов создаст почти 1900 рабочих мест в регионе.

«Крупнейшее соглашение подписали с группой «Уралхим» о строительстве комплекса по производству карбамида. Объем инвестиций превышает 124 млрд рублей. Компания создаст 340 рабочих мест в регионе», — говорится в сообщении.

Также губернатор Самарской области обсудил сотрудничество с ГК «Ренова» о взаимодействии по разным направлениям. С «ЭкоНивой» договорились о строительстве животноводческого комплекса за 5 млрд рублей, а с «Акрон Холдингом» подписали соглашение о сотрудничестве на 10 млрд рублей.

С ассоциацией «Национальные автономные системы» Губернатор Самарской области договорился о развитии беспилотников и искусственного интеллекта. Кроме того, Вячеслав Федорищев провел переговоры с руководителями крупных финансовых и промышленных структур.