За два дня ПМЭФ команда Самарской области привлекла более 217 млрд рублей инвестиций

Делегация Самарской области продолжает работу на ПМЭФ-2026

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заключил 13 соглашений на Петербургском международном экономическом форуме. Общая сумма инвестиций составила 217,88 млрд рублей, а реализация проектов создаст почти 1900 рабочих мест в регионе.

«Крупнейшее соглашение подписали с группой «Уралхим» о строительстве комплекса по производству карбамида. Объем инвестиций превышает 124 млрд рублей. Компания создаст 340 рабочих мест в регионе», — говорится в сообщении.

Также губернатор Самарской области обсудил сотрудничество с ГК «Ренова» о взаимодействии по разным направлениям. С «ЭкоНивой» договорились о строительстве животноводческого комплекса за 5 млрд рублей, а с «Акрон Холдингом» подписали соглашение о сотрудничестве на 10 млрд рублей.

С ассоциацией «Национальные автономные системы» Губернатор Самарской области договорился о развитии беспилотников и искусственного интеллекта. Кроме того, Вячеслав Федорищев провел переговоры с руководителями крупных финансовых и промышленных структур.