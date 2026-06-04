Путин: экономика России за последние три года выросла на 10% Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин в рамках ПМЭФ провел встречу с главами мировых СМИ. Глава государства отметил, что экономика России за последние три года выросла на 10%. И это происходит в период беспрецедентных санкций, вводимых Западом.

«На 10%. Больше, чем в три раза, чем экономика ЕС. Ведущая экономика ЕС, Германия, меньше процента. В прошлом году экономика России — процент, и продолжает расти сейчас», — ответил Путин на соответствующий вопрос журналистов.

Путин рассказал о росте реальных доходов населения России Владимир Путин заявил, что реальные доходы населения страны продолжают расти. По его данным, доходы выросли на 28%, а реальные зарплаты — на четверть

Но также Путин подчеркнул и некоторые вопросы, связанные с экономикой: например, рост инфляции. Глава государства отметил, что Центробанк и правительство делает все, чтобы ее остановить, причем меры довольно жесткие. Президент ожидает к концу года снижение этого показателя до 5%.

Напомним, KP.RU ведет онлайн-трансляцию встречи Путина с главами мировых СМИ.