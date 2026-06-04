Инвесторы вложат 10 млрд рублей в туристско-рекреационный кластер «Пайн Ривер» под Калугой

Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Калужской области

На Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта создания многофункционального туристско-рекреационного кластера «Пайн Ривер». Документ подписали губернатор Калужской области Владислав Шапша, а также руководители компаний-соинвесторов: генеральные директора «Курорты и резиденции» Константин Негатин, детского лагеря «Цивилизация» Юлия Сахарова, «Парклэнда» Артем Гилев, «АгроТурСервиса» Михаил Гилев и инвестор Александр Бугаков.

Перед подписанием состоялась рабочая встреча губернатора Владислава Шапши с основателем сети отелей «Пайн Ривер» Борисом Назаровым, Константином Негатиным и руководителем проекта Марией Жлудко. Также в ней участвовали заместитель губернатора Дмитрий Разумовский, министр культуры и туризма Павел Суслов, его заместитель Полина Коченкова и директор Центра развития туризма «Калужский край» Дарья Чахова.

Владислав Шапша высоко оценил уже проделанную работу и отметил, что инвесторы планируют значительно расширить территорию комплекса. Губернатор также выразил уверенность, что всё получится быстро и качественно, а проект будет очень успешным.

Кластер «Пайн Ривер» разместится в Жуковском округе. Площадь осваиваемой территории составит порядка 600 гектаров. Общий объём инвестиций достигнет примерно 10 миллиардов рублей. В результате воплощения проекта также создадут новые рабочие места.

Планируется строительство многофункционального туристско-рекреационного комплекса на 279 номеров. Он объединит шесть тематических направлений: семейный отдых, культурные пространства, агротуризм, авиационный туризм и фермерские хозяйства. Ожидается, что гостями кластера станут жители не только Калуги и Москвы, но и зарубежные туристы.

Борис Назаров поблагодарил власти за интерес к развитию туристических проектов в регионе. Он отметил, что в планах инвесторов — развитие не только коммерческой составляющей, но и социальной. Для него как для инвестора поддержка губернатора очень важна.