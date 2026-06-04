Дмитрий Миляев представил на ПМЭФ лучшие практики Тульской области в сфере здоровьесбережения

Губернатор Дмитрий Миляев подвел итоги второго дня работы на ПМЭФ. Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев 4 июня принял участие в сессии «Прагматичный подход к здоровьесбережению». Сессия прошла в рамках Петербургского международного экономического форума. Дмитрий Миляев представил лучшие практики региона в формировании культуры заботы о здоровье.

«В ближайшее время мы придем еще к одному стандарту - стандарту здоровьесбережения. У нас есть демографический стандарт, к которому присоединились 2,5 тысячи предприятий, есть стандарт работы с участниками СВО. Думаю, мы в будущем сведем эти практики в единый стандарт, который представим на демографическом форуме, который пройдет в Туле в августе», - сообщил губернатор.

Дмитрий Миляев подчеркнул, что в Тульской области к здоровью относятся не просто как к медицинской категории, а как к основе качества жизни и экономического роста.

«Здоровый человек может работать, растить детей, заботиться о старших, заниматься спортом, участвовать в культурной жизни - и как можно дольше оставаться активным», - считает Дмитрий Миляев.

В Тульской области последовательно выстраивают комплексную систему, объединяющую медицину, спорт, культуру, образование, муниципальную инфраструктуру и корпоративные инициативы. Так, в регионе принята типовая форма трехстороннего соглашения о реализации корпоративных программ здоровья. Для руководителей местных предприятий организовали встречи с медицинскими экспертами, по итогам которых врачи представили практические рекомендации для внедрения на рабочих местах. В числе таких мер - однодневная диспансеризация, лекции и мастер классы о здоровом образе жизни, корпоративные спортивные соревнования.

Второй день работы делегации региона на ПМЭФ-2026 выдался насыщенным: правительство Тульской области подписало ряд соглашений о сотрудничестве в сфере промышленности, АПК и строительства.

«Вместе с застройщиками будем продолжать развивать городскую среду, строить новое комфортное жилье, благоустраивать пространства, создавать новые социальные объекты», - рассказал Дмитрий Миляев.

Еще одна договоренность - в сфере туризма – касается обновления инфраструктуры для отдыха.

«Нефинансовые соглашения в туризме предусматривают, в частности, модернизацию туристической инфраструктуры, направленной на развитие спортивного туризма, автотуризма. Для туристов у нас созданы все условия, но надо двигаться дальше - за туристов теперь тоже приходится побороться!», - отметил губернатор.

Кроме того, Дмитрий Миляев провел ряд встреч с крупнейшими российскими банками, на которых обсуждались совместные проекты.

«Участие в ПМЭФ - это не просто подписание и фиксация ранее достигнутых договоренностей, это возможность еще раз показать инвестиционную привлекательность региона и нашу готовность сопровождать персонально каждый проект», - подчеркнул глава региона.