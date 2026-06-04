Мерц задумался о диалоге с Москвой: Германия готовится к переговорам с РФ

Die Zeit: Германия готовится к переговорам с Россией для налаживания диалога Фото: REUTERS.

Канцлер Германии Фридрих Мерц задумался о возобновлении диалога с Россией, правительство ФРГ уже неделю обсуждает возможный формат переговоров с РФ вместе с европейскими союзниками. Об этом сообщает издание Die Zeit.

«В ведомстве канцлера регулярно проходят консультации по этому вопросу, преимущественно с представителями Франции и Великобритании», - говорится в материале

Уточняется, что сейчас в переговоры по началу диалога с Россией также вовлечены Польша и Италия. При этом издание указывает, что Мерц поменял свое отношение к идее о переговорах.

Ранее KP.RU сообщал, что замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский высказался о межгосударственном диалоге России и Германии. По словам дипломата, сейчас он полностью отсутствует и находится на уровне «ниже плинтуса».