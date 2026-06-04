Названы главные признаки переродившейся родинки

Онколог Зурабов: нечеткие края и асимметрия родинки могут указывать на рак Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Врач-онколог Юсуповской больницы Георгий Зурабов в беседе с РИАМО сообщил признаки переродившейся в меланому родинки.

«Можно назвать три основных различия на основании классификации, которую мы используем, когда характеризуем новообразования кожи. Называется она ABCD. A — это асимметрия родинки. Доброкачественные образования в большинстве своем случаев симметричные. Меланомы как правило асимметричные», — отметил специалист.

Врач уточнил, что первый признак — цвет родинки. Меланомы имеют разные оттенки: черные, коричневые, могут быть изъязвления, красные участки. Границы у родинок обычно четкие, ровные. У меланом — неровные, переходящие, то есть визуально довольно сильно отличающиеся.

По его словам, основным критерием оценки являются изменения, связанные со временем: изменение цвета, изменение границ, появление каких-то новых структур, которые выходят за рамки доброкачественного образования.

RT отметил, что рак кожи может долго маскироваться. На практике злокачественные опухоли могут выглядеть как маленькое пятно, незаживающая воспаленная ранка или розоватое уплотнение, которое человек долго лечит самостоятельно.