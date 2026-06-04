Кинолог объяснил, как защитить собаку от борщевика

Кинолог Голубев: при контакте собаки с борщевиком, питомца нужно вымыть с мылом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Борщевик является для дачников с собаками настоящей летней проблемой. Растение представляет опасность. Об этом РИАМО рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Главная опасность в том, что собака не понимает смертельную угрозу того или иного растения. Она может полагаться только на ваши запреты. ...Он может не просто пробежать около борщевика, а еще и попробовать его на зубок. А это самое худшее», — сказал он.

По словам эксперта, в соке борщевика есть фуранокумарины, которые повышают чувствительность кожи к ультрафиолету в разы. Хотя собак защищает шерсть, но есть открытые участки тела, которые остаются уязвимыми.

В случае контакта собаки с борщевиком следует в перчатках нанести на кожу жирный крем, чтобы связать фуранокумарины, а затем тщательно смыть его с мылом, надеть на питомца надеть защитный воротник, в течение 48 часов после контакта полностью исключить воздействие УФ-лучей.

360.ru отметил, что сирень может быть опасна для молодых собак и кошек, которые любят грызть листья и ветки. Если питомец съест части сирени, чаще всего появляются симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта: слюнотечение, тошнота, рвота, отказ от еды, диарея, вялость.