В Подмосковье произошел взрыв газового баллона в пожарной части, есть погибший Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Один человек погиб в результате взрыва газового баллона на территории пожарной части в Подмосковье в четверг, 4 июня. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области.

«На территории одной из пожарных частей Пушкино произошел хлопок газового баллона. В результате произошедшего 60-летний местный житель скончался на месте», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате инцидента ранения также получил один из сотрудников пожарной части, он был госпитализирован для оказания медицинской помощи.

Ранее KP.RU сообщал, что в Новосибирске произошла вспышка газовоздушной смеси без последующего горения в одном из кафе. В результате ЧП пострадали три человека, включая ребенка. Также были повреждены потолок помещения и оргтехника.