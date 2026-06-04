Володин: Россия должна стремиться к независимости в финансовой политике страны Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Россия должна стремиться к независимости в финансовой политике и построению суверенной экономики страны. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Экономика суверенного государства по определению не может быть зависимой. Она должна развиваться самостоятельно. При этом будучи открытой, создавая условия для привлечения инвестиций в страну. <...> Но оставаясь независимой», - написал он мессенджере MAX.

Так Володин прокомментировал темы в сфере экономики, которые обсуждались на полях ПМЭФ-2026. В ходе форума представителями экономического и финансового блока РФ были озвучены предложения о независимости финансовой политике, суверенитете экономики и уходе от оборонительной модели в отношениях с Западом.

Такие инициативы, по словам Володина, соответствуют целям национального развития, озвученным президентом России Владимиром Путиным.

Ранее KP.RU сообщал, что глава Минфина Антон Силуанов заявил об отсутствии у России зависимости от внешней финансовой инфраструктуры.