Россиян предупредили об опасном способе приема лекарств

Врач Кондрахин призвал россиян не разжевывать таблетки Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Желание упростить проглатывание лекарства может обернуться экстренной госпитализацией из-за разжеванной таблетки. Об этом в беседе с «Абзацем» рассказал врач общей практики Андрей Кондрахин.

Он отметил, что многие современные препараты, особенно для лечения гипертонии и болезней сердца, разработаны для постепенного высвобождения действующего вещества в течение суток.

«Теоретически любую таблетку можно разжевать и выпить, но она начнет максимально быстро работать и совершенно быстро выйдет из организма. Она может дать мощную эффективность, что приведет к резкому ухудшению состояния», – предупредил врач.

Защитная пленка на лекарстве – это не просто упаковка, а важная часть технологии лечения. Без нее многие препараты теряют свои свойства, даже не успев попасть в кровоток, так как их уничтожает кислая среда желудка, подчеркнул Кондрахин.

KP.RU сообщил, что одновременный прием препаратов — это и прием лекарства в один момент времени, и прием препаратов с интервалом менее 1 часа.