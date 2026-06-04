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НовостиЗдоровье4 июня 2026 20:14

Россиян предупредили об опасном способе приема лекарств

Врач Кондрахин призвал россиян не разжевывать таблетки
Валентина БРЫКАЛИНА
Врач Кондрахин призвал россиян не разжевывать таблетки

Врач Кондрахин призвал россиян не разжевывать таблетки

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Желание упростить проглатывание лекарства может обернуться экстренной госпитализацией из-за разжеванной таблетки. Об этом в беседе с «Абзацем» рассказал врач общей практики Андрей Кондрахин.

Он отметил, что многие современные препараты, особенно для лечения гипертонии и болезней сердца, разработаны для постепенного высвобождения действующего вещества в течение суток.

«Теоретически любую таблетку можно разжевать и выпить, но она начнет максимально быстро работать и совершенно быстро выйдет из организма. Она может дать мощную эффективность, что приведет к резкому ухудшению состояния», – предупредил врач.

Защитная пленка на лекарстве – это не просто упаковка, а важная часть технологии лечения. Без нее многие препараты теряют свои свойства, даже не успев попасть в кровоток, так как их уничтожает кислая среда желудка, подчеркнул Кондрахин.

KP.RU сообщил, что одновременный прием препаратов — это и прием лекарства в один момент времени, и прием препаратов с интервалом менее 1 часа.