Врач Логина: сетки на окнах и влажная уборка помогут пережить сезон аллергии Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Сезон цветения трав при обилии тополиного пуха становится испытанием для аллергиков. Об этом в беседе с «Абзацем» сообщила врач-аллерголог Надежда Логина.

«Тополиный пух является только сорбентом, который переносит различные аллергены, в том числе и пыльцу растений в сезон цветения луговых трав, злаков. Естественно, легкая пыльца переносится на большие расстояния и проникает в незащищенные от нее помещения», – отметила она.

Специалист рекомендовала для снижения концентрации раздражителей в доме использовать специальные накладки на оконные рамы с мелкими порами, которые защищают не только от насекомых, но и от проникновения пыльцы. Также важна регулярная влажная уборка помещений, пояснила Логина.

KP.RU отметил, что в сезон цветения аллергикам рекомендуется минимизировать контакт с пыльцой: меньше бывать на улице, держать окна закрытыми, использовать кондиционеры или увлажнители, проводить влажную уборку и специальные фильтры.