Могут развернуть на границе: вот о чем предупредили российских туристов

Юрист Русяев: ОАЭ и Египет не впускают туристов с истекающим сроком паспорта Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Долги, ошибки или истекающий срок действия загранпаспорта могут привести к запрету на выезд за рубеж и испорченному отпуску. Об этом в беседе с «Абзацем» сообщил юрист Илья Русяев.

«Проверить себя стоит заранее через банк данных исполнительных производств на сайте ФССП и личный кабинет на «Госуслугах», – сказал эксперт.

По его словам, отдельная история – с ошибками в загранпаспорте. С 2024 года пограничники массово изымают документы с опечатками.

Юрист отметил, что также могут не пустить туриста в страну из-за остаточного срока действия загранпаспорта. ОАЭ, Египет, Таиланд требуют минимум шесть месяцев после въезда, страны Шенгена – три месяца после выезда.

KP.RU сообщил, что семьям с детьми вновь можно ехать в Абхазию со свидетельством о рождении, главное, чтобы в нем был красный штамп о гражданстве РФ. Напомним, в январе 2026 года МИД РФ исключил свидетельство о рождении из списка документов, по которым можно выезжать из страны. Соответственно, детям до 14 лет требовался загранпаспорт.