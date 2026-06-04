Трамп уверен, что Путин и Зеленский пойдут на компромисс Фото: REUTERS.

Дональд Трамп считает, что Россия и Украина договорятся об урегулировании кризиса путем компромисса.

Президента США спросили, потребуется ли Москве и Киеву пойти на уступки.

«Это произойдет. Обе стороны пойдут на компромисс», — заявил Трамп в разговоре с журналистами в администрации США.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, конфликт на Украине можно было бы завершить в течение 24 часов. Для этого, по его словам, Владимиру Зеленскому достаточно приказать своим формированиям уйти из российских регионов.

Накануне киевский главарь опубликовал открытое письмо, адресованное президенту РФ Владимиру Путину. Там киевский главарь предложил «начать прямой переговорный процесс» между Украиной и Россией.

В свою очередь российский глава подчеркнул, что вопрос о легитимности Зеленского на посту президента Украины требует кропотливого исследования.