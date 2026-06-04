Стали известны вызывающие изжогу продукты Фото: Shutterstock.

Гастроэнтеролог Виктория Степанова рассказала «Ленте.ру», какие популярные продукты чаще всего вызывают изжогу.

«Кофеин расслабляет нижний пищеводный сфинктер. Одна чашка натощак уже способна спровоцировать жжение у чувствительных людей. Декаф работает мягче, но проблему полностью не снимает. В шоколаде же, помимо кофеина, содержится теобромин — вещество с похожим эффектом», — отметила медик.

По ее словам, вызвать изжогу в ряде случаев может и мята, хотя ее часто рекомендуют для улучшения пищеварения. Также причиной изжоги может стать алкоголь, особенно крепкие напитки, игристое вино и пиво.

Кофе натощак, особенно при недосыпе, повышает уровень гормона стресса кортизола и негативно влияет на нервную и сердечно-сосудистую системы, предупредил RT. Кофеин нагружает гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую ось, которая отвечает за адаптацию организма к стрессу. Это особенно вредно при недосыпе, хроническом стрессе и в больших дозах напитка.