Названы неочевидные причины ухудшения зрения Фото: Shutterstock.

Чтобы поддержать здоровье глаз, нужно отслеживать уровень холестерина в организме. Об этом в беседе с NEWS.ru заявила офтальмолог Зарина Курачинова.

"Контролируйте хронические заболевания. Глаза тесно связаны с состоянием сосудов и обменом веществ. Повышенное артериальное давление, нарушения холестерина и другие системные проблемы могут отражаться на сетчатке и зрительном нерве", - сказала специалист.

По ее словам, иногда именно офтальмолог во время осмотра первым видит изменения, которые говорят о сосудистой нагрузке. При сахарном диабете особенно важно регулярно проверять глазное дно, даже если зрение не изменилось, предупредила врач.

KP.RU рассказал, что важно употреблять шпинат, капусту, яйца, которые содержат вещества, защищающие глаза от синего света гаджетов. А также жирную рыбу, так как омега-3 жирные кислоты улучшают качество слезной пленки.