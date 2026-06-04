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НовостиВ мире4 июня 2026 20:56

Минфин США объявил о санкциях против сына и внука Рауля Кастро и семьи президента Кубы Диас-Канеля

США ввели санкции против сына и внука Рауля Кастро и семьи президента Кубы
Мария ПАВЛОВА
Сын и внук Рауля Кастро оказались под американскими санкциями. На фото: Рауль Кастро.

Сын и внук Рауля Кастро оказались под американскими санкциями. На фото: Рауль Кастро.

Фото: REUTERS.

Соединённые Штаты расширили список санкций в отношении Кубы. В реестр лиц, против которых применяются рестрикции, внесены сын и внук экс-лидера этой страны Рауля Кастро. Также Вашингтон решил применить санкции в отношении президента Кубы Мигеля Диас-Канеля и ряда членов его семьи.

Список кубинских деятелей, в отношении которых США вводят санкции, опубликован на сайте министерства финансов. Документ доступен здесь.

Напомним, власти США допускают, что могут провести операцию по захвату бывшего лидера Кубы Рауля Кастро по сценарию, произошедшему в Венесуэле.

По этому поводу политолог Черняев высказал мнение, что Куба способна ответить на агрессию США дронами по Флориде.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио раскрыл планы США по Кубе. По его словам, США хотят дать Кубе шанс изменить экономический курс.

Тем временем Куба имеет огромные проблемы из-за блокады США. Миллионы жителей острова испытывают острый дефицит водоснабжения.