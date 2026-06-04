Экспортный потенциал и биотехнологии будущего: Институт полиомиелита локализует производство вакцин в Калужской области

Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Калужской области.

На полях XXIX Петербургского международного экономического форума правительство Калужской области и ФГАНУ ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН – знаменитым Институт полиомиелита – заключили инвестиционное соглашение по кооперации в разработке и выпуске иммунобиологических лекарственных средств нового поколения. Планируется, что для достижения этих целей будет создан учебно-производственный комплекс мирового уровня.

Документ подписали губернатор Владислав Шапша и и. о. гендиректора института Айдар Ишмухаметов. На церемонии присутствовали замминистра науки и высшего образования РФ Денис Секеринский, а также замглавы Российского научного фонда (РНФ) Елена Попова. Проект реализуется при активной поддержке Минобрнауки. Институт Чумакова — единственный в России производитель живых вакцин против полиомиелита и единственный отечественный поставщик ВОЗ и UNICEF. В марте он выиграл грант им. Е.П. Велихова от РНФ (конкурс проводился по инициативе Президента) на создание инновационной платформы для синтеза рекомбинантных белков в растительной системе.

Елена Попова подчеркнула: «Для Российского научного фонда особенно важно видеть, как исследования, получившие поддержку Фонда, превращаются в масштабные технологические проекты». Она выразила уверенность, что сочетание научной и производственной экспертизы позволит укрепить позиции страны на мировом биотех-рынке.

Высокотехнологичный комплекс построят на бабынинской площадке ОЭЗ ППТ «Калуга» с соблюдением стандартов GMP. Для этого институт учредил дочернюю фирму «Смартбиотех». Задача — выпуск современных вакцин на экспорт и разработка платформы для создания инновационных препаратов для лечения социально значимых болезней. При комплексе откроют учебный центр для подготовки кадров. Инвестиции составят минимум 5,5 млрд рублей, будет создано 905 рабочих мест.

Владислав Шапша напомнил, что за десять лет в регионе сформирован крупнейший в РФ фармкластер из более чем семи десятков компаний, выпускающих почти 250 наименований лекарств, заместивших импорт, и еще 50 находятся в разработке.

«Сегодняшнее соглашение — еще одно подтверждение того, что мы не останавливаемся на достигнутом», — заявил губернатор и подчеркнул, что это вклад в технологический суверенитет и глобальную эпидемическую безопасность в условиях высоких пандемических рисков.

Айдар Ишмухаметов назвал Калужскую область идеальной площадкой для масштабирования инноваций, которая позволит перейти от импортонезависимости к экспортному лидерству.

По словам Дениса Секеринского, проект придаст системный характер решению задач национального технологического лидерства.