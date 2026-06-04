Трамп определился с планами на Кубу: чего хотят США

Трамп заявил, что США хотят смены госстроя на Кубе Фото: REUTERS.

По словам американского лидера Дональда Трампа, Вашингтон ставит цель свергнуть существующий строй на Кубе. Вашингтон намерен приступить к этому после окончания войны с Ираном.

«У нас очень хорошие планы в отношении Кубы. Я думаю, нам придется избавиться от режима, который был очень жестким, очень неприятным», — сказал американский президент, беседуя с журналистами в Белом доме. Трамп в последнее время неоднократно делал громкие заявления в отношении Гаваны.

При этом американский президент подчеркнул, что Вашингтон своими действиями хочет «помочь» Кубе.

Однако накануне Трамп заверил, что США не грозит новый конфликт, так как эскалации с Кубой не будет.

При этом хозяин Белого дома подчеркнул, что Куба якобы находится в упадке и нуждается в помощи. По словам американского лидера, у США и Кубы есть множество тем для обсуждения.