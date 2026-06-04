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НовостиВ мире4 июня 2026 21:10

Трамп определился с планами на Кубу: чего хотят США

Трамп заявил, что США хотят смены госстроя на Кубе
Анна ПЕТРОВА
Трамп заявил, что США хотят смены госстроя на Кубе

Трамп заявил, что США хотят смены госстроя на Кубе

Фото: REUTERS.

По словам американского лидера Дональда Трампа, Вашингтон ставит цель свергнуть существующий строй на Кубе. Вашингтон намерен приступить к этому после окончания войны с Ираном.

«У нас очень хорошие планы в отношении Кубы. Я думаю, нам придется избавиться от режима, который был очень жестким, очень неприятным», — сказал американский президент, беседуя с журналистами в Белом доме. Трамп в последнее время неоднократно делал громкие заявления в отношении Гаваны.

При этом американский президент подчеркнул, что Вашингтон своими действиями хочет «помочь» Кубе.

Однако накануне Трамп заверил, что США не грозит новый конфликт, так как эскалации с Кубой не будет.

При этом хозяин Белого дома подчеркнул, что Куба якобы находится в упадке и нуждается в помощи. По словам американского лидера, у США и Кубы есть множество тем для обсуждения.