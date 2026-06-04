Песков: Визит Путина на саммит G20 в США пока не прорабатывается

Дмитрий Песков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин в настоящее время не планирует визит на саммит G20, который пройдет на территории американского города Майами. Такой вопрос сейчас даже не прорабатывается. Об этом изданию «Известия» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пока нет», — кратко ответил он на вопрос, идет ли сейчас работа над визитом Путина в Майами на G20.

Как писал KP.RU, Трамп ранее заявил, что обдумает участие РФ на саммите G20 в Майами. Саммит «Большой двадцатки» в 2026 году пройдет в США – это случится впервые за 20 лет.

Также Трамп заявил, что Казахстан и Узбекистан будут приглашены на саммит G20 в Майами как гости.