Грядушка, мятка и уматный: какие слова-регионализмы используют в диалогах с Алисой AI

В России назвали популярные слова-регионализмы в диалогах с Алисой AI Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

К Дню русского языка в Яндексе проанализировали регионализмы из разговоров пользователей с Алисой AI. Нейросеть учитывает местные значения слов, чтобы общаться с людьми по всей России. Так, ростовчане спрашивают у ИИ рецепт «мятки», а пермяки — как связать «вехотку» для бани.

Ростовских регионализмов оказался целый список. Например, «купорка» (консервирование), «тютин» (шелковица), «мятка» (картофельное пюре), «водогрейка» (водонагреватель), «кутя» (ребенок), «труситься» (бояться или мерзнуть). В Краснодарском крае выделили «кондюк» (кондиционер), «синенькие» (баклажаны), «водомер» (счетчик воды). В Дагестане — «чанда» (ерунда, нечто плохое) и «вацок» (брат или близкий друг).

У сибиряков также есть свои регионализмы. В Красноярском крае популярны «гостинка» (малогабаритное жилье), «кочегарка» (котельная), «скупляться» (соображать), «ледостав» (ледостав на реке). В Новосибирской области: «мультифора» (файл для бумаг), «горошница» (гороховая каша). В Томской: «куржак» (иней), «чеплашка» (небольшая емкость).

«Ходовка» (ходовая часть авто), «завертон» (рулет из лаваша), «верд» (от «ворд» — редактор текстов) чаще всего используют в Приморском крае. В Тюменской области — «актировка» (отмена занятий из-за мороза) и «паут» (овод). В Тамбовской — «грядушка» (спинка кровати) и «бадик» (трость). В Пермском крае — «вехотка» (мочалка) и «голбец» (подполье).

Регионализмы в диалогах с Алисой AI также используют жители Башкортостана, Самарской области, Ставропольского края, Чеченской Республики и в других регионах.

В России День русского языка отмечается в день рождения поэта Александра Пушкина — 6 июня.