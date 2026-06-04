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НовостиОбщество4 июня 2026 22:04

Вступил в силу новый закон о защите граждан РФ за рубежом: что важно знать

В России вступил в силу закон о привлечении ВС для защиты россиян за рубежом
Анна ПЕТРОВА
В России вступил в силу закон о привлечении ВС для защиты россиян за рубежом

В России вступил в силу закон о привлечении ВС для защиты россиян за рубежом

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 5 июня в России начал действовать новый закон. Теперь ВС РФ могут быть привлечены для защиты соотечественников при их аресте или другом преследовании иностранными судами.

Соответствующий документ был подписан президентом России Владимиром Путиным 25 мая.

Согласно документу, под действие закона попадает преследование, осуществляемое иностранными судами (если они действуют без участия России) либо международными судебными органами (если их компетенция не основана на договоре с РФ или резолюции СБ ООН).

Кроме этого, по решению президента РФ государственные органы смогут защищать российских граждан в случаях их ареста, уголовного или иного преследования судами других стран.

Ранее Владимир Путин подписал закон, который вводит дополнительные трудовые гарантии для граждан, привлекавшихся к выполнению задач в период мобилизации, при военном положении или в военное время.