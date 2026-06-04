В МИД РФ прокомментировали вопрос вступления Грузии в ЕС: «Сами осознают негативные последствия»

Лавров: руководство Грузии осознаёт негативные последствия вступления в ЕС Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал нынешнее руководство Грузии прагматиками, которые понимают минусы членства в ЕС. Об этом министр рассказал на ПМЭФ для «Известий».

«Нынешнее грузинское руководство — это прагматики, они подтверждают свой курс в Евросоюз, но понимают, что тогда придется перестать быть страной, которая славится своей продукцией», — сказал Лавров.

Глава МИД РФ добавил, что при вступлении в ЕС во время второй и третьей волн расширения любая сельскохозяйственная страна лишалась своего аграрного сектора, поскольку в Евросоюзе есть «мэтры» со своими крестьянами и их интересами.

Министр иностранных дел РФ отметил, что 70% товарооборота Грузии сегодня идет с Россией и странами СНГ, а также существенные объемы — с Китаем и другими государствами.

В свою очередь директор Четвертого департамента СНГ МИД РФ Михаил Калугин заявил: Россия не против улучшения отношений с Грузией, если та не станет инструментом враждебных России сил.