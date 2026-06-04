Подачка от ЕС не спасёт: Армения потеряет $1,5 млрд только в туристической отрасли, сделав выбор в пользу Европы

Армения может понести значительные потери, отвернувшись от РФ в пользу ЕС. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Армения понесёт значительные потери, отвернувшись от РФ и сделав выбор в пользу Европы. Ситуацию проанализировал замсекретаря Совета безопасности (СБ) РФ Алексей Шевцов.

«Возьмем газ. <…> С учетом того, что объем, который получает Армения от России, — это 2-3 млрд кубометров, путем простого умножения можно понять, что Армения должна будет дополнительно изыскать около $1 млрд, а может и больше», — сказал он в интервью «Вестям» на полях ПМЭФ.

Ещё порядка $1,5 млрд Армения может потерять в туристической отрасли, так как российские туристы составляют, по последним данным, около 40 процентов всего турпотока в этой стране. Пострадают все смежные отрасли, связанные с туризмом, подчеркнул Шевцов.

Он указал на то, что ЕС пообещал выделить Армении 2-3 млн евро, что не компенсирует потери, которые может понести республика.

Тем временем глава правительства Армении Пашинян подтвердил, что уже выбрал ЕС, но почему-то не торопится сказать об этом России.

При этом евродепутат Картхайзер считает, что вступление Армении в ЕС до 2030 года маловероятно.

На этом фоне глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Армения должна ответить за свои слова после закона о движении в ЕС.