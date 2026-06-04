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НовостиВ мире4 июня 2026 22:53

Может хорошо получиться: Трамп назвал неожиданного претендента на выборах-2028

Трамп заявил, что у Хантера Байдена есть шансы на выборах президента США
Мария ПАВЛОВА
Трамп считает, что у сына Байдена будет шанс на успех в президентской кампании 2028 года.

Трамп считает, что у сына Байдена будет шанс на успех в президентской кампании 2028 года.

Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп оценил шансы сына своего предшественника Джо Байдена, Хантера Байдена, на успех в президентской гонке в 2028 году. По мнению Трампа, Байдена-младшего может ждать успех.

«Думаю, у Хантера может хорошо получиться», - так американский лидер оценил шансы Хантера Байдена выиграть праймериз. Трамп уточнил, что такое развитие событий возможно на фоне поддержки у других возможных кандидатов от демократической партии.

Как сын экс-президента США Хантер Байден решил уклониться от уплаты порядка 20 миллионов долларов по долговым обязательствам и скрывался от кредиторов в поместье в Калифорнии, читайте здесь на KP.RU.

Ранее сын Джо Байдена признался, что был деградировавшим крэковым наркоманом, но заверил, что не употребляет наркотики с 2019 года.

Также сообщалось, что сын экс-президента США Джо Байдена Хантер заявил, что к обвинениям о коррупции в адрес его отца могли быть причастны лица, связанные с Израилем.