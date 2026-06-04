Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 июня 2026 23:08

В России призвали ужесточить наказание за отлов редких животных: что известно

Росприроднадзор хочет изменить наказание за незаконный отлов редких животных
Анна ПЕТРОВА
Росприроднадзор хочет изменить наказание за незаконный отлов редких животных

Росприроднадзор хочет изменить наказание за незаконный отлов редких животных

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что ведомство планирует ужесточить наказание за незаконный отлов, оборот и содержание редких животных.

«Законодательство России предусматривает как административную, так и уголовную ответственность за незаконную добычу и оборот редких видов животных, однако ситуация требует принятия дополнительных мер», — сказала она для РИА Новости.

Радионова сообщила, что за 2021–2025 годы в результате проверок Росприроднадзора и по судебным материалам изъято 97 животных. Также сотрудники ФТС, ФСБ и МВД регулярно конфискуют живых животных при незаконной добыче, перевозке и попытках вывоза из страны.

По словам Радионовой, Росприроднадзор предложил Минприроды усовершенствовать законодательство, в том числе запретить продажу животных, чье содержание запрещено.

Как отметил юрист Иван Соловьев, забота о бездомных животных может быть признана незаконной, если она нарушает права других жильцов или санитарные нормы.