В России призвали ужесточить наказание за отлов редких животных: что известно

Росприроднадзор хочет изменить наказание за незаконный отлов редких животных Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что ведомство планирует ужесточить наказание за незаконный отлов, оборот и содержание редких животных.

«Законодательство России предусматривает как административную, так и уголовную ответственность за незаконную добычу и оборот редких видов животных, однако ситуация требует принятия дополнительных мер», — сказала она для РИА Новости.

Радионова сообщила, что за 2021–2025 годы в результате проверок Росприроднадзора и по судебным материалам изъято 97 животных. Также сотрудники ФТС, ФСБ и МВД регулярно конфискуют живых животных при незаконной добыче, перевозке и попытках вывоза из страны.

По словам Радионовой, Росприроднадзор предложил Минприроды усовершенствовать законодательство, в том числе запретить продажу животных, чье содержание запрещено.

Как отметил юрист Иван Соловьев, забота о бездомных животных может быть признана незаконной, если она нарушает права других жильцов или санитарные нормы.