Восемь российских аэропортов временно приостановили полёты судов Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 5 июня в восьми российских аэропортах введены временные ограничения. Аэропорты Бугульмы, Самары, Саратова, Пензы, Нижнекамска, Оренбурга, Казани и Чебоксар пока не отправляют и не принимают воздушные суда. Об этом сообщает Росавиация.

«Аэропорты Казань, Чебоксары: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — передает источник.

Около 01:40 по мск временные ограничения были введены в аэропортах Бугульмы, Самары и Саратова.

Немногим позднее, в 01:51 по мск, была временно ограничена работа воздушной гавани Нижнекамска. Ближе к 02:06 по мск подобные ограничения были зафиксированы в работе аэропортов Казани, Чебоксар и Оренбурга.

Кроме этого, ракетную опасность объявили в Липецкой и Оренбургской областях и Чувашии.

Ночью 4 июня российские силы ПВО ликвидировали 272 украинских дрона над регионами РФ.