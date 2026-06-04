Стало известно, сколько времени потребуется на восстановление авианосца «Джеральд Форд» после пожара

CNN: ремонт авианосца США «Джеральд Форд» займёт год Фото: REUTERS.

Новейший американский авианосец «Джеральд Форд» пострадал в операции против Ирана сильнее, чем официально сообщали военные. Восстановление может занять год. Информацию передает телеканал CNN.

«"Форд" теперь ожидает длительный этап технического обслуживания из-за износа, полученного во время похода, включая дополнительные ремонтные работы, связанные с пожаром», — говорится в сообщении.

Как следует из публикации, корабль может быть готов к плаванию не раньше чем через год.

По данным CNN, в марте на авианосце произошел крупный пожар. На записях, доступных телеканалу, видно, что матросские койки уничтожены полностью: сохранился лишь обугленный металл, с потолка свисают провода, а пол завален пеплом.

Ранее эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин заявил, что версия о пожаре в прачечной на авианосце «Форд» вызывает много споров. По-настоящему вывести авианосец из строя способно лишь тяжелое повреждение, к примеру, в зоне ватерлинии, добавил эксперт.