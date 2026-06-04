Нардеп Дубинский назвал письмо Зеленского Путину картой агонии Фото: REUTERS.

Письмо киевского главаря Владимира Зеленского для президента РФ Владимира Путина стало еще одной «картой агонии», которую достали из пустых рукавов. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.

«Письмо Зеленского Путину — это еще одна карта агонии, которую Зеленский достает из пустых рукавов. И делает все для того, чтобы конфликт не заканчивался», — написал нардеп в Telegram-канале.

Напомним, накануне киевский главарь опубликовал открытое письмо в адрес президента России Владимира Путина. В нем Зеленский предложил «начать прямой переговорный процесс» между Украиной и Россией. Причем для этого, по словам киевского главаря, нужна личная встреча.

Как отметил российский лидер, вопрос о легитимности Зеленского требует кропотливого исследования.