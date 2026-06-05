В АдГ рассказали, почему компании из ФРГ не возвращаются в РФ: причина в давлении Вашингтона

США не дают германским компаниям вернуться в РФ, утверждает депутат. Фото: REUTERS.

Компании из ФРГ, ранее ушедшие из России и желающие вернуться, не могут этого сделать из-за давления США. Об этом заявил депутат бундестага от оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре.

«Давление исходит именно от США: логика заключается в том, что если вы ведете бизнес с Россией, то можете потерять возможность вести бизнес с нами. Поэтому немецкие компании, естественно, ориентируются на американский рынок», - сказал Котре РИА Новости на полях ПМЭФ.

Депутат назвал деиндустриализацию Германии возможным следствием подобной политики.

При этом в России продолжают работать 30 компаний из США, об этом главный исполнительный директор Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи информировал в рамках одной из сессий ПМЭФ.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ответил на вопрос, какие компании смогут вернуться в Россию. По словам Медведева, в Россию пустят только те компании, которые не будут мешать.

Тем временем доцент Щербаченко предположил, что ряд брендов могут вернуться в РФ через полтора года.