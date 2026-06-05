Стало известно, сколько получил Крым от национализации активов украинских олигархов: речь о миллиардах

Глава крымского парламента рассказал, сколько полуостров получил после продажи активов украинских олигархов. Фото: Валерия ВДОВИНА.

Крым получил 13 миллиардов рублей от продажи национализированных активов украинских олигархов. Такие данные озвучил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«На 13 миллиардов мы уже продали этого имущества. И на 1,4 миллиарда нам заплатили аренду с этого имущества», - сказал он РИА Новости на полях ПМЭФ.

Константинов добавил, что национализировано более шести тысяч объектов, которыми ранее владели собственников – как юридические, так и физические лица. При этом после национализации многие из них получили новый импульс для развития.

Ранее Константинов заявил, что парламент продолжит выявлять собственность украинских олигархов. Кроме того, депутаты будут искать активы и других лиц, которые враждебно настроены по отношению к России.

Вопросами выявления активов украинских олигархов, которые пытались скрыть свое имущество, в том числе путем переоформления на аффилированные и подставные структуры, в республике занимается антитеррористическая комиссия.