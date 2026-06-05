В России предложили добавить один урок в детские сады: вот о чем речь

В России хотят ввести уроки эмпатии в детских садах Фото: Артем ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В России предложили ввести в детсадах уроки эмпатии. Инициатором выступил заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. По его словам, нововведение необходимо для воспитания доброты, сопереживания и взаимоподдержки у детей.

«Уроки эмпатии важны, их надо вводить прямо с детского садика и учить детей человечности, доброте. Это важно еще и потому, что, к сожалению, сейчас гаджеты разрушают детскую психику», — сказал Гриб на полях ПМЭФ.

По его словам, методик у психологов и педагогов много, но для уроков эмпатии воспитателям нужно будет пройти особые курсы.

Гриб считает, что уроки доброты должны стать главной составляющей учебного процесса. Он также подчеркнул необходимость проработки и развития этого направления в образовании.

Ранее в ОП выступили с предложением ввести в младших класса тихий час для более мягкой адаптации к школе.