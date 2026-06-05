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НовостиВ мире5 июня 2026 1:33

В Дании выясняют, почему кит Тимми погиб через две недели после спасения с мелководья

В Дании завершили вскрытие горбатого кита Тимми, которого спасли в Германии
Мария ПАВЛОВА
В Дании завершили вскрытие горбатого кита Тимми, который погиб через две недели после того, как его спасли с мелководья в Германии. На фото: момент, когда Тимми выпустили в море.

В Дании завершили вскрытие горбатого кита Тимми, который погиб через две недели после того, как его спасли с мелководья в Германии. На фото: момент, когда Тимми выпустили в море.

Фото: REUTERS.

В Дании провели вскрытие горбатого кита Тимми, погибшего в Северном море после того, как немецкие спасатели вызволили застрявшее животное с мелководья и отпустили его в море. Через две недели после того, как кита выпустили, его нашли мёртвым на побережье острова Анхольт в Дании. Чтобы выяснить причину гибели кита, было решено провести его вскрытие прямо на пляже.

Немецкая телерадиокомпания NDR информирует, что ветеринары и учёные провели вскрытие с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Собранные образцы исследуют в лаборатории в Копенгагене.

Учёные выдвинули несколько версий гибели Тимми. Одна из них – болезнь животного. Также не исключается возможность того, что в пасти Тимми застряла рыболовная сеть, из-за этого у него наступило истощение.

Ранее сайт KP.RU рассказывал, как спецтехника с помощью троса вытащила 12-метровую тушу кита с мелководья у курортного острова.

Подробнее о том, как проходила масштабная операция по спасению горбатого кита Тимми, читайте здесь на KP.RU.