В Кремле рассказали, планирует ли Путин ехать на ЧМ по футболу в США

Песков: Путин не поедет в США по случаю Чемпионата мира по футболу Фото: REUTERS.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не поедет на Чемпионат мира по футболу, который пройдет в США.

С 11 июня по 19 июля 2026 года на территории трех государств — США, Канады и Мексики — будет проходить чемпионат мира по футболу.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что не исключает приглашения российского коллеги на Чемпионат мира по футболу 2026 года, который примут Штаты.

Напомним, что в 2018 году во время ЧМ в России Владимир Путин сам принимал участие в мероприятии. Кроме этого, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что на данный момент не знает, будет ли российский глава Владимир Путин 14 июня лично поздравлять Дональда Трампа с Днем рождения.